Москва снова подчеркнула готовность говорить с Киевом: есть все условия

Россия готова к возобновлению прямых переговоров с Украиной. Для этого есть все условия развития стамбульского трека. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с «Известиями».
Однако, как отметил замминистра, актуальной проблемой для организации переговоров между странами пока представляет «отсутствие политической воли Киева».
«Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются», — сказал Галузин.
Как подчеркнул дипломат, все стамбульские инициативы России, включая локальные перемирия, обмены пленными и создание рабочих групп, по-прежнему остаются в силе и готовы к обсуждению.
На днях глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что именно Украина затягивает процесс переговоров.