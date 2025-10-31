Российская Федерация выражает готовность к политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта и развитию переговорного процесса в рамках стамбульского трека. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям».
По словам дипломата, турецкая сторона неоднократно подтверждала свою готовность предоставлять площадку в Стамбуле для проведения прямых переговоров с представителями Киева. Галузин отметил, что все необходимые условия для продолжения диалога имеются, однако проблема заключается в отсутствии политической воли со стороны украинского руководства.
Заместитель главы МИД подчеркнул, что все ранее озвученные российской делегацией предложения остаются актуальными. Среди них — организация локальных гуманитарных перемирий, обмен военнопленными и телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп и меморандумы о принципах мирного урегулирования. Российская сторона готова к работе по этим направлениям и обсуждению возможных встречных инициатив от Украины.
Ранее сообщалось, что Полянский раскритиковал украинского министра за резонансное решение в ООН.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.