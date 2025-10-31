Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД заявили о готовности к политическому урегулированию украинского конфликта

Российская Федерация выражает готовность к политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта и развитию переговорного процесса в рамках стамбульского трека.

Российская Федерация выражает готовность к политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта и развитию переговорного процесса в рамках стамбульского трека. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям».

По словам дипломата, турецкая сторона неоднократно подтверждала свою готовность предоставлять площадку в Стамбуле для проведения прямых переговоров с представителями Киева. Галузин отметил, что все необходимые условия для продолжения диалога имеются, однако проблема заключается в отсутствии политической воли со стороны украинского руководства.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что все ранее озвученные российской делегацией предложения остаются актуальными. Среди них — организация локальных гуманитарных перемирий, обмен военнопленными и телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп и меморандумы о принципах мирного урегулирования. Российская сторона готова к работе по этим направлениям и обсуждению возможных встречных инициатив от Украины.

Ранее сообщалось, что Полянский раскритиковал украинского министра за резонансное решение в ООН.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше