В МИД заявили о готовности к политическому урегулированию украинского конфликта

По словам дипломата, турецкая сторона неоднократно подтверждала свою готовность предоставлять площадку в Стамбуле для проведения прямых переговоров с представителями Киева. Галузин отметил, что все необходимые условия для продолжения диалога имеются, однако проблема заключается в отсутствии политической воли со стороны украинского руководства.