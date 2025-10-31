«Никаких переговоров»: в США сделали заявление о территориях России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия не отдаст свои новые территории в рамках урегулирования украинского конфликта, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Никаких переговоров (О территориях России. — Прим. Ред.) не будет. Они полностью стали частью России, и Россия защитит их так или иначе», — сказал он, отвечая на вопрос о требованиях Запада в рамках украинского урегулирования.
Эксперт также выразил уверенность в том, что Россия сейчас на голову выше своих противников и вправе устанавливать такие условия, которые в Москве посчитают необходимыми.
«Они не находятся под таким экономическим давлением, на котором Запад продолжает настаивать. А у Украины ничего нет», — резюмировал Джонсон.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что американский лидер Дональд Трамп во время напряженной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настоятельно рекомендовал тому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.