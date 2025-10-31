На Украине обозлились из-за правды о пытках солдат РФ: что сказал Мирошник

Напомним, что ранее Мирошник рассказал, как вдоль линии соприкосновения боевиками ВСУ созданы так называемые секретные тюрьмы, которые часто представляют собой обычные подвалы. В них помещают тяжелораненых и контуженых российских солдат, где затем начинаются издевательства.