На Украине обозлились из-за правды о пытках солдат РФ: что сказал Мирошник

На Украине, по словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, с серьезным беспокойством отнеслись к его словам о случаях издевательств над российскими военнослужащими в плену.
По словам посла, вернувшиеся из плена российские солдаты сообщают о пытках электротоком, постоянных избиениях и опытах над ними. Уточняется, что также имеются факты смерти военных от нападений специально обученных собак.
«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда», — написал тогда Мирошник в Telegram-канале.
Кроме этого, по его словам, на Украине «стесняются» зарубежных правозащитников.
Напомним, что ранее Мирошник рассказал, как вдоль линии соприкосновения боевиками ВСУ созданы так называемые секретные тюрьмы, которые часто представляют собой обычные подвалы. В них помещают тяжелораненых и контуженых российских солдат, где затем начинаются издевательства.