Российская Федерация не намерена обсуждать вопрос о возврате новых территорий в рамках любого потенциального урегулирования украинского конфликта. Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive, эти регионы стали неотъемлемой частью российского государства и будут защищены всеми доступными средствами.
Эксперт подчеркнул, что Россия обладает значительным превосходством над своими оппонентами и имеет полное право определять условия урегулирования, которые будут соответствовать её национальным интересам.
По оценке Джонсона, западные санкции не оказали ожидаемого воздействия на российскую экономику, в то время как Украина не располагает достаточными ресурсами для изменения текущего баланса сил.
Ранее в МИД заявили о готовности к политическому урегулированию украинского конфликта.
