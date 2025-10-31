Слуцкий назвал осенним обострением идею КПРФ сделать 7 ноября выходным днём

Инициатива поступила в Госдуму в четверг от депутатов-коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым. Однако Слуцкий в своём Telegram-канале жёстко осудил это предложение, заявив, что у КПРФ «осеннее обострение». Он отметил, что «октябрьский переворот» — это День памяти жертв политических репрессий, и совместить его с идеей праздника недопустимо.