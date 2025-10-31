Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежские F-35 в Польше впервые подняли по тревоге

Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, впервые поднялись по боевой тревоге. Поводом стала крупная ракетная атака России по объектам ВСУ на Западной Украине, сообщил журнал Forsvarets forum, издаваемый вооружёнными силами Норвегии.

Источник: Life.ru

Как отметил командующий группой F-35 в Познани Мортен Ханке, самолёты с начала октября находятся в постоянной боеготовности «для защиты польского воздушного пространства».

«В ночь на четверг два истребителя F-35 впервые встали на крыло после масштабного ракетного удара России по западным регионам Украины», — рассказал он.

При этом Ханке подчеркнул, что во время вылета огонь по целям не открывался. По его словам, речь шла о выполнении боевого дежурства «в условиях реальной угрозы». Военные действовали по инструкции, «обеспечивая безопасность союзников и демонстрируя готовность НАТО к немедленному реагированию».

Ранее Life.ru писал, что США решили ускорить поставку ракет для японских истребителей F-35. Дональд Трамп, выступая на авианосце «Джордж Вашингтон», подчеркнул, что новая партия вооружения «прибудет раньше срока» и назвал эти ракеты «лучшими в мире».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше