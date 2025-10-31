Норвежские F-35 в Польше впервые подняли по тревоге

Как отметил командующий группой F-35 в Познани Мортен Ханке, самолёты с начала октября находятся в постоянной боеготовности «для защиты польского воздушного пространства».
«В ночь на четверг два истребителя F-35 впервые встали на крыло после масштабного ракетного удара России по западным регионам Украины», — рассказал он.
При этом Ханке подчеркнул, что во время вылета огонь по целям не открывался. По его словам, речь шла о выполнении боевого дежурства «в условиях реальной угрозы». Военные действовали по инструкции, «обеспечивая безопасность союзников и демонстрируя готовность НАТО к немедленному реагированию».
Ранее Life.ru писал, что США решили ускорить поставку ракет для японских истребителей F-35. Дональд Трамп, выступая на авианосце «Джордж Вашингтон», подчеркнул, что новая партия вооружения «прибудет раньше срока» и назвал эти ракеты «лучшими в мире».
