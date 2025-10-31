Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не будет вести переговоры о новых территориях

Джонсон признал, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области полностью стали частью России.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона не станет обсуждать передачу ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва защитит территории так или иначе. Об этом высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

Эксперт уточнил, что ни о каких переговорах по российским территориям не может идти речи. Он обратил внимание на отсутствие такого санкционного давления на Москву, о котором говорят на Западе. Аналитик признал, что РФ на голову выше противников.

«Новые территории полностью стали частью России, и РФ защитит их так или иначе», — отметил Ларри Джонсон.

Он также указал на активное продвижение ВС России на всех направлениях в зоне проведения спецоперации. Эксперт признал, что войска стали быстрее брать под контроль населенные пункты.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше