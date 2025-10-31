Российская сторона не станет обсуждать передачу ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва защитит территории так или иначе. Об этом высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.
Эксперт уточнил, что ни о каких переговорах по российским территориям не может идти речи. Он обратил внимание на отсутствие такого санкционного давления на Москву, о котором говорят на Западе. Аналитик признал, что РФ на голову выше противников.
«Новые территории полностью стали частью России, и РФ защитит их так или иначе», — отметил Ларри Джонсон.
Он также указал на активное продвижение ВС России на всех направлениях в зоне проведения спецоперации. Эксперт признал, что войска стали быстрее брать под контроль населенные пункты.