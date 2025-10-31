Ричмонд
На Западе предрекли катастрофу на Украине в 2026 году

Украина столкнется с исчерпанием финансовых ресурсов уже к февралю 2026 года, если европейские партнеры не обеспечат стабильное финансирование Киева.

Украина столкнется с исчерпанием финансовых ресурсов уже к февралю 2026 года, если европейские партнеры не обеспечат стабильное финансирование Киева. Согласно анализу, представленному в журнале The Economist, страна приближается к критическому рубежу, при этом текущие военные расходы в 2025 году достигнут рекордных 100−110 миллиардов долларов, что сопоставимо с половиной украинского ВВП.

Общая сумма военных затрат Украины с начала конфликта, включая оборонный бюджет, поставки западного вооружения и военные гранты, к концу 2025 года составит около 360 миллиардов долларов. Издание обращает внимание на то, что эта сумма почти вдвое превышает 206 миллиардов долларов, полученные Киевом с февраля 2022 года, из которых доля Соединенных Штатов составила около 133 миллиардов долларов.

Публикация отмечает, что из трех основных источников финансирования — американская помощь, внутренние займы и европейская поддержка — первые два постепенно иссякают. Учитывая скептицизм нынешней администрации США по поводу финансовой помощи Украине, основные расходы должны лечь на остающихся членов НАТО, которым придется увеличить соответствующие взносы с 0,2% до 0,4% от своего ВВП.

Издание уже оценивало потребности Киева в размере около 389 миллиардов долларов на период с 2026 по 2029 годы для поддержания армии и экономики.

Ранее в США высказались о неприкосновенности российских регионов в сделке по Украине.

