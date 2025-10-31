Ричмонд
В Раде обвинили Зеленского в унижении истории Украины из-за событий в Одессе

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской истории после того, как памятник Александру Пушкину в Одессе был огорожен деревянными досками. Парламентарий назвал произошедшее «очередным актом вандализма от пустой и ничтожной власти».

Источник: Life.ru

«Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей всё то, что напоминает им о настоящем», — написал он в своих соцсетях.

Напомним, в августе 2023 года активисты предлагали снести памятник Пушкину в Одессе как символ русского мира. Геннадий Труханов, который на тот момент был мэром города, вступился на памятник и предложил вынести вопрос на обсуждение общественности. Позднее градоначальник заявил о том, что его сносить нельзя.

