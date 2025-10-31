В Орле повреждена ТЭЦ в результате атаки беспилотников

Подразделения ПВО отразили очередную вражескую воздушную атаку на Орел. В результате поражения беспилотного летательного аппарата обломки упали на территорию ТЭЦ города Орла и повредили оборудование электроснабжения. Жертв и возгорания нет, на месте работают сотрудники аварийных и специальных служб. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Сотрудниками «Россети Центр» — «Орелэнерго» оперативно выполнены переключения на резервные линии, в настоящий момент электроснабжение восстановлено практически полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий инцидента.
Жителям напомнили о запрете публикации фото‑ и видеоматериалов, содержащих сведения о работе систем ПВО или о повреждении объектов — распространение такой информации может помочь противнику.