В Орле повреждена ТЭЦ в результате атаки беспилотников

Подразделения ПВО отразили очередную вражескую воздушную атаку на Орел. В результате поражения беспилотного летательного аппарата обломки упали на территорию ТЭЦ города Орла и повредили оборудование электроснабжения. Жертв и возгорания нет, на месте работают сотрудники аварийных и специальных служб. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.