СМИ сообщили о скрытом послании Трампа Путину

Заявление президента США Дональда Трампа о немедленном начале ядерных испытаний представляет собой, по мнению финской газеты Helsingin Sanomat, попытку привлечения внимания российского лидера Владимира Путина. Публикация проводит параллель между заявлением Трампа и недавним успешным испытанием Россией подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем, о котором Путин сообщил в среду.

Автор статьи выражает серьезную озабоченность относительно потенциальных последствий реализации подобных намерений. Подчеркивается, что если речь идет именно о испытаниях ядерного оружия, а не ракетных систем, то мировое сообщество может столкнуться с проблемой исторических масштабов.

Издание напоминает, что это не первая подобная инициатива Трампа — в августе он уже отдавал распоряжение о направлении двух атомных подводных лодок в «соответствующие районы» на фоне высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о ядерном оружии.

Ранее сообщалось, что в США назвали цель анонсированных ядерных испытаний.

