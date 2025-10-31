СМИ сообщили о скрытом послании Трампа Путину

Издание напоминает, что это не первая подобная инициатива Трампа — в августе он уже отдавал распоряжение о направлении двух атомных подводных лодок в «соответствующие районы» на фоне высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о ядерном оружии.