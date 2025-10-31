Ричмонд
Мирошник: Киев забеспокоился из-за слухов об издевательствах над пленными ВС РФ

Украинские политики взволновались из-за заявлений о том, что бойцы ВСУ издеваются над российскими военнопленными. Об этом в четверг, 30 октября, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

До этого дипломат утверждал, что военные ВС РФ, вернувшиеся из украинского плена, подвергались там пыткам на электрическом стуле и постоянным избиениям.

— На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям. Потому что правда, — добавил он.

Мирошник в своем Telegram-канале подчеркнул, что украинцы «стесняются иностранных правозащитников».

Ранее комитет ООН выразил обеспокоенность информацией о пытках и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на Украине. Запрет на пытки абсолютен и не содержит каких-либо исключений, независимо от обстоятельств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала правозащитные мировые структуры из-за того, что никто не отреагировал на призывы Украины бить детей прутом за использование русского языка.

