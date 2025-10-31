Трамп уронил шоколадку на землю и подарил её ребёнку на праздновании Хэллоуина

Белый дом украсили в честь Хэллоуина. Видео © X / MAGAVoice.
Трамп появился в привычной деловой одежде и красной кепке. Мелания выбрала бежевое пальто. Чета раздавала сладости детям, одетым в костюмы различных персонажей.
Дональд и Мелания Трамп празднуют Хэллоуин. Видео © X / WhiteHouse.
На камеры попал небольшой курьёз — в какой-то момент Трамп уронил шоколадку, но быстро поднял её за пять секунд и передал следующему ребёнку. Также во время поздравления к президенту подошли дети, наряженные, как Трамп и его супруга — мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто, как у первой леди, а также ещё один ребенок в черном костюме агента секретной службы.
Перед началом праздника официальный аккаунт Белого дома разместил видео, высмеивающее демократов. В нём Трамп и Мелания надевают сомбреро на конгрессменов Хакима Джеффриса и Чака Шумера. Основу ролика составило другое видео, ставшее популярным во время первого срока Трампа. На нём они по ошибке положили сладости на голову ребёнка в костюме миньона вместо мешочка для конфет.
Высмеивающее демократов видео Белого дома. Видео © X/WhiteHouse.
Некоторые сочли использование мексиканских символов в контексте критики оппозиции проявлением расизма.
Накануне праздника, 30 октября, Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Несмотря на встречу, Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. При этом президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти.
