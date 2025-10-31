В своем Telegram-канале Мирошник констатировал, что бурная реакция украинских сообществ на его заявления лишь подтверждает их достоверность. По его словам, правдивость этой информации вызывает столь сильное беспокойство у Киева. Особое внимание посол обратил на то, что украинские власти, по его наблюдениям, ограничивают доступ международных правозащитных организаций к местам содержания военнопленных, что может свидетельствовать о намеренном сокрытии фактов нарушения международного гуманитарного права.