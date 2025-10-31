Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил о резкой реакции украинской стороны на его разоблачения, касающиеся жестокого обращения с российскими военнопленными.
В интервью РИА Новости дипломат сообщил о шокирующих фактах, которые стали известны от освобожденных военнослужащих: применение пыток на электрическом стуле, систематические избиения, медицинские эксперименты и случаи гибели от натравливания служебных собак.
В своем Telegram-канале Мирошник констатировал, что бурная реакция украинских сообществ на его заявления лишь подтверждает их достоверность. По его словам, правдивость этой информации вызывает столь сильное беспокойство у Киева. Особое внимание посол обратил на то, что украинские власти, по его наблюдениям, ограничивают доступ международных правозащитных организаций к местам содержания военнопленных, что может свидетельствовать о намеренном сокрытии фактов нарушения международного гуманитарного права.
Ранее СМИ сообщили о скрытом послании Трампа Путину.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.