Губернатор Приморья анонсировал создание школ-интернатов для детей погибших военных

Опорные школы-интернаты для детей, чьи отцы погибли на специальной военной операции, построят в Приморье. Проект должен снизить нагрузку с матерей, которые пережили потерю, и воспитать новое поколение в духе патриотизма. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко на открытии регионального женского форума «Единой России» «Женщины, создающие будущее» (18+).
«Это будет аналог суворовских училищ. Там будут содержаться дети из семей военнослужащих, где погибли отцы. Это будет полностью бесплатное, круглогодичное интернатное сопровождение. Ребята будут жить там, где для них созданы все условия: пятиразовое питание, хорошо оборудованная школа, занятия спортом, культурные мероприятия, высокий уровень образования, поддержки, дисциплины и форма», — рассказал губернатор.
По мнению главы края, в интернате дети будут огорожены от деструктивного влияния извне, в том числе социальных сетей, что положительно скажется на процессе взросления.
«Такая система позволит, с одной стороны, разгрузить матерей, которые пережили страшную потерю. А с другой — воспитать новое поколение в духе патриотизма, оградить их от деструктивного влияния извне, от тех же социальных сетей», — поделился Олег Кожемяко.
Как сообщало ранее ИА PrimaMedia, в школах Приморья планируют разместить скульптурные группы, изображающие стадии формирования эмбриона, для профилактики абортов. Объекты напечатают предприятия, которые наладили выпуск дронов и печать на 3D-принтерах.
Напомним, что первый региональный женский форум «Единой России» «Женщины, создающие будущее» прошел во Владивостоке 30 октября на площадке Национального центра «Россия». Программа мероприятия была посвящена роли женщин в развитии общества, духовности, а также семье.