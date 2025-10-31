В Германии заявили о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть в ЕС

Это кадровое решение вызвало резкое неприятие как у самой главы Еврокомиссии, так и у большинства стран-членов ЕС. Немецкое издание отмечает, что Каллас серьёзно недооценила реакцию европейских столиц, ни одно из крупных государств Союза не поддержало её в этом споре.
Ранее Life.ru сообщал, что на улицах столицы Венгрии Будапешта появились плакаты с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе кукловода. На кадрах она держит в руках нити с куклами.
