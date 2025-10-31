Bloomberg: Трамп поставил под сомнение ужесточение дальнейших санкций против РФ

Напомним, 30 октября американский лидер и его китайский в Пусан для проведения переговоров. Встреча политиков продлилась всего полтора часа и завершилась без традиционной совместной пресс-конференции. Примечательно, что по итогам переговоров действующие торговые пошлины США против КНР в размере 47% были сохранены. Несмотря на это, президент Штатов необычайно высоко оценил результаты встречи, заявив, что она «на 12 баллов из десяти».