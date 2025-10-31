США впервые признали возможные нарушения прав человека Израилем в Газе

Соединенные Штаты впервые официально признали возможные систематические нарушения прав человека со стороны израильских военных в секторе Газа.
Согласно информации, полученной газетой Washington Post от анонимных правительственных источников, выводы Управления генерального инспектора Государственного департамента США свидетельствуют о многочисленных инцидентах, подпадающих под действие законодательства Лихи — исторического нормативного акта, запрещающего Вашингтону оказывать военную помощь иностранным подразделениям, в отношении которых имеются достоверные свидетельства грубых нарушений прав человека.
Согласно засекреченному отчету, израильские военные потенциально совершили сотни нарушений, соответствующих критериям американского законодательства. Как отмечают источники издания, для полноценного анализа всех зафиксированных инцидентов и выработки окончательных выводов Государственному департаменту потребуется несколько лет.
