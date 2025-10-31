На Западе заявили о послании Трампа Путину после слов о «Посейдоне»

Авторы считают, что таким образом политик хотел продемонстрировать «готовность США к симметричным шагам», а также вернуть внимание мировой общественности. При этом журналисты предупредили, что если Трамп действительно имел в виду испытания ядерного оружия, а не просто ракетных систем — речь идёт о событии «исторического масштаба», которое может привести к серьёзным последствиям.