На Западе заявили о послании Трампа Путину после слов о «Посейдоне»

Финская газета Helsingin Sanomat увидела в недавнем заявлении Дональда Трампа о «немедленном начале ядерных испытаний» скрытый сигнал Владимиру Путину. По мнению авторов издания, президент США намеренно сделал громкое заявление вскоре после слов российского лидера об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон».

Источник: Life.ru

«Поскольку Трамп — дитя своего времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», — отмечается в публикации.

Авторы считают, что таким образом политик хотел продемонстрировать «готовность США к симметричным шагам», а также вернуть внимание мировой общественности. При этом журналисты предупредили, что если Трамп действительно имел в виду испытания ядерного оружия, а не просто ракетных систем — речь идёт о событии «исторического масштаба», которое может привести к серьёзным последствиям.

Напомним, Трамп распорядился возобновить ядерные испытания, которые страна не проводила с 1992 года. Он объяснил это решение тем, что другие государства активно их осуществляют, а Америка остается в стороне. В Кремле отреагировали заявлением, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными.

Российские стратегические разработки, включая подводный беспилотный комплекс «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», являются очень серьёзным видом оружия, которому нет аналогов в мире, заявил ранее военный эксперт.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

