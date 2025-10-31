На Западе заявили о послании Трампа Путину после слов о «Посейдоне»

«Поскольку Трамп — дитя своего времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», — отмечается в публикации.
Авторы считают, что таким образом политик хотел продемонстрировать «готовность США к симметричным шагам», а также вернуть внимание мировой общественности. При этом журналисты предупредили, что если Трамп действительно имел в виду испытания ядерного оружия, а не просто ракетных систем — речь идёт о событии «исторического масштаба», которое может привести к серьёзным последствиям.
Напомним, Трамп распорядился возобновить ядерные испытания, которые страна не проводила с 1992 года. Он объяснил это решение тем, что другие государства активно их осуществляют, а Америка остается в стороне. В Кремле отреагировали заявлением, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными.
Российские стратегические разработки, включая подводный беспилотный комплекс «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», являются очень серьёзным видом оружия, которому нет аналогов в мире, заявил ранее военный эксперт.
