«С начала торговой войны в 2018 году общая ставка таможенных пошлин, введенных США против КНР, достигла 145%, однако китайский экспорт в США сократился всего на 20% по сравнению с пиковым значением, в то время как американские потребители понесли дополнительные ежегодные расходы в размере около $4,5 тыс. на домохозяйство, — сказал Ван Вэнь. — Эта ситуация с неоправданными потерями — как будто они убили восемьсот врагов, потеряв тысячу своих воинов — побудила США перейти от максимального давления на Китай к ограниченному сдерживанию».