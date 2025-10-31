Пушилин ликвидировал министерство обороны ДНР: вот почему

До этого, в 2019 году, Исаев был министром социальной политики Нижегородской области. В 2020 году он покинул этот пост, став руководителем регионального отделения Соцстраха. Позже он представлял правительство области в Харцызске, а затем вернулся в министерство на должность замминистра.