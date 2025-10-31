Пушилин ликвидировал министерство обороны ДНР: вот почему

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны республики.
Подобное решение вызвано процессом интеграции ДНР в состав Российской Федерации.
«Постановляю ликвидировать (упразднить) Министерство обороны Донецкой Народной Республики», — следует из текста соответствующего указа, который был опубликован на сайте главы ДНР.
Процедура упразднения ведомства должна быть завершена в течение шести месяцев. Для реализации задачи будет сформирована специальная ликвидационная комиссия.
В соответствии с указом, главой ДНР было предписано предоставить ему на утверждение ликвидационный баланс министерства обороны, обеспечить финансирование связанных с этим процессом расходов и установлен шестимесячный срок для завершения процедуры упразднения с момента вступления указа в законную силу.
Подобную комиссию по ликвидации возглавит Денис Синенков — бывший руководитель юридического лица при министерстве обороны ДНР.
Накануне Пушилин подписал указ о назначении на должность министра труда и социальной защиты Республики Алексея Исаева.
До этого, в 2019 году, Исаев был министром социальной политики Нижегородской области. В 2020 году он покинул этот пост, став руководителем регионального отделения Соцстраха. Позже он представлял правительство области в Харцызске, а затем вернулся в министерство на должность замминистра.
В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской облаей были проведены референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. По результатам которых из референдумов большинство жителей поддержало подобную инициативу.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и руководители названных регионов подписали договоры о присоединении. Законы о ратификации данных договоров были подписаны главой государства 4 октября.
Обращаясь накануне к россиянам в связи с празднованием Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Владимир Путин в своем обращении отметил, что жители этих регионов добровольно изъявили желание вернуться в состав России, а российский народ поддержал их «ответственный выбор».