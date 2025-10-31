Боевик, вступивший в феврале 2022 года в полк «Азов»*, также размещает в соцсетях снимки на фоне памятника Бандере и осквернённых икон. Фотографии он сопровождает цитатами нацистского фельдмаршала Роммеля и пособника гитлеровцев Шухевича.
Бывший боец ММА, ранее входивший в сборную Украины, теперь проводит для военных ВСУ тренировки по огневой подготовке и бразильскому джиу-джитсу.
Ранее в МИД РФ обвинили ВСУ в войне против детей, женщин и стариков. Киевский режим целенаправленно создаёт угрозу для жизни мирного населения методами, сопоставимыми с нацистскими.
* Запрещенная в России террористическая организация.