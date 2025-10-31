Замкомандира батальона ВСУ носит тату с приветствием Гитлера и дивизией СС «Мёртвая голова»

Замкомандира 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Антон Радько с позывным «Тоха» демонстрирует в социальных сетях свою приверженность неонацистской идеологии. На его теле изображены татуировки с числом «88» — закодированным приветствием Heil Hitler, эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова», свастиками и «компасом викингов». Об этом пишет РИА «Новости».