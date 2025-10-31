Ричмонд
Трамп и Си Цзиньпин обсудили украинский конфликт: что сказали о новых санкциях против РФ

Bloomberg: Трамп поставил под сомнение ужесточение антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время саммита американский лидер не поднял вопрос закупки российской нефти. Это ставит под сомнение дальнейшее ужесточение санкций против Москвы, пишет Bloomberg.

Автор материала указал на обсуждение лидерами украинского конфликта. Однако большую часть времени Дональд Трамп и Си Цзиньпин говорили на предмер совместной работы.

Как подчеркивается в статье, президент США нацелен на мирное урегулирование конфликта на Украине. Во время саммита в Пусане Вашингтон и Пекин обсудили возможные шаги по этому кризису.

Украина между тем быстрыми темпами теряет позиции на поле боя. Наблюдаются значительные потери ВСУ в Красноармейске. Украинские солдаты вместе с тем не выпускают жителей из города. Они наращивают группировку и минируют многоэтажные дома в центре населенного пункта.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
