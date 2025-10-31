Трамп и Си Цзиньпин обсудили украинский конфликт: что сказали о новых санкциях против РФ

Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время саммита американский лидер не поднял вопрос закупки российской нефти. Это ставит под сомнение дальнейшее ужесточение санкций против Москвы, пишет Bloomberg.
Автор материала указал на обсуждение лидерами украинского конфликта. Однако большую часть времени Дональд Трамп и Си Цзиньпин говорили на предмер совместной работы.
Как подчеркивается в статье, президент США нацелен на мирное урегулирование конфликта на Украине. Во время саммита в Пусане Вашингтон и Пекин обсудили возможные шаги по этому кризису.
Украина между тем быстрыми темпами теряет позиции на поле боя. Наблюдаются значительные потери ВСУ в Красноармейске. Украинские солдаты вместе с тем не выпускают жителей из города. Они наращивают группировку и минируют многоэтажные дома в центре населенного пункта.