Украина между тем быстрыми темпами теряет позиции на поле боя. Наблюдаются значительные потери ВСУ в Красноармейске. Украинские солдаты вместе с тем не выпускают жителей из города. Они наращивают группировку и минируют многоэтажные дома в центре населенного пункта.