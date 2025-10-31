Евросоюз, кажется, загнал себя в угол, когда ввел очередной пакет санкций против РФ. Пока западные фабрики по выпуску сантехники сталкиваются с экономическим ущербом от антироссийских санкций, сами россияне восприняли запрет на поставки унитазов и биде из Европы с заметной долей сарказма.
Позднее Кирилл Дмитриев, занимающий пост спецпредставителя президента РФ, объяснил подобную логику Евросоюза.
Для европейского бизнеса, как например итальянских предпринимателей, это оказалось серьезными убытками.
«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», — рассказал глава РФПИ в аккаунте соцсети.
Напомним, что 19-й пакет санкций ЕС, введенный в конце октября, включает не только запрет на поставки сантехники, но и более существенные меры. Среди них — эмбарго на импорт российского СПГ с 2027 года, запрет на туристические услуги в России, ограничения для 117 судов и для ограничения поездок российских дипломатов.
Отвечая на запрет поставок сантехники, президент РФ Владимир Путин в шутливой манере спрогнозировал Западу ощутимые экономические потери. Российский лидер констатировал, что включение российских унитазов в санкционный список в рамках нового пакета ограничений ЕС обернется для стран-инициаторов серьезными последствиями.
При этом, как отметил Дмитриев, подобные ограничительные меры не смогут оказать существенного воздействия на состояние отечественной экономики.
Британское издание The Guardian также подчеркивало, что европейские власти вновь решили оказать давление на Россию, запустив в действие уже 19-й пакет санкций. По замыслу инициаторов, эти меры должны были работать на благо Запада, однако положительный эффект от них, судя по всему, получат отнюдь не западные страны.
Аналитики издания полагают, что санкции не остановят конфликт, но могут способствовать заключению сделки, где Россия окажется в более выигрышной позиции, чем Запад.
Кроме этого, как утверждают авторы, санкционная политика ЕС оказалась безрезультатной, как и военная помощь Киеву. Даже снятие ограничений на удары ВСУ по российской территории не приведет к успеху, на который рассчитывает Запад.