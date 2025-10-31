Дмитриев прокомментировал скандальный 19-й пакет санкций ЕС о запрете унитазов: вот что сказал

Напомним, что 19-й пакет санкций ЕС, введенный в конце октября, включает не только запрет на поставки сантехники, но и более существенные меры. Среди них — эмбарго на импорт российского СПГ с 2027 года, запрет на туристические услуги в России, ограничения для 117 судов и для ограничения поездок российских дипломатов.