Блохин: долгими рукопожатиями с лидерами стран Трамп пытается доминировать

Президент США Дональд Трамп долгими рукопожатиями с главами государств пытается показать, что ситуация на его стороне. Об этом aif.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.
«Трамп любит при рукопожатии руку немного в свою сторону выводить. У него эти жесты всегда идентичные. Он показывает, что он доминирует, загибами рук в свою сторону пытается это демонстрировать», — сказал Блохин.
Дональд Трамп 30 октября во время рукопожатия держал руку Си Цзиньпина 25 секунд. Китайский лидер в это время в основном молчал.
Несколько недель назад Трамп подобным образом пожимал руки президенту Франции Эммануэлю Макрону. Эксперт Никола Хиклинг прочел по губам, что Трамп спросил у Макрона, зачем ему причинили боль.
Напомним, что Трамп в своей книге «Искусство возвращения» (1997 год) писал, что «одно из проклятий американского общества — простой акт рукопожатия». Он называл себя помешанным «на чистых руках». Но став президентом, ему пришлось пересмотреть свои взгляды. Во время пандемии коронавируса Трамп не отказывался от рукопожатий.