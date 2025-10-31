Ричмонд
Над Воронежской областью уничтожены украинские БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области.

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале, инцидент произошёл в четырёх районах области, при этом по предварительным данным жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее в четверг главой региона была объявлена угроза прямого удара беспилотников в Острогожском, Лискинском районах, а также в самом Воронеже. После нейтрализации воздушных целей угроза была снята на всей территории области.

Напомним, что средства противовоздушной обороны Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив четырнадцать воздушных целей над пятью регионами страны.

Ранее в США высказались о неприкосновенности российских регионов в сделке по Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

