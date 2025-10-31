Мишустин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства

Мишустин отметил, что праздник 4 ноября служит поводом отдать дань уважения защитникам, которые в 1612 году положили конец Смуте и отстояли независимость страны, заложив основы российской государственности. Он подчеркнул, что многовековые традиции, патриотизм, гражданская ответственность и любовь к Отечеству продолжают объединять народы России и в наши дни. Именно эти ценности сплачивают общество перед лицом внешних вызовов и создают прочный фундамент для развития и благополучия государства.
Ранее Life.ru сообщал, что в школах и колледжах по всей стране прошёл урок из цикла «Разговоры о важном» тема: «О городах России. Ко Дню народного единства». Занятие задумано как размышление о том, что делает нацию прочной: общие ценности, уважение к земле, забота о людях или что-то ещё.
