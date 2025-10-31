Трамп направил Путину послание: как трактовать слова о ядерных испытаниях США

Американский лидер Дональд Трамп днем ранее выступил с заявлением о немедленном начале ядерных испытаний в США. Он отметил, что уже известил Пентагон о намерении тестирования вооружений. Это заявление Дональда Трампа служит попыткой привлечения внимания президента России Владимира Путина, пишет финская газета Helsingin Sanomat.
В материале утверждается, что Вашингтон направил Москве послание. Автор статьи также осудил намерение США провести ядерные испытания. В колонке соответствующее решение хозяина Белого дома названо «проблемой исторических масштабов».
«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что РФ успешно испытала подводную торпеду “Посейдон” с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять», — констатируется в материале.
Дональд Трамп заверил, что у Соединенных Штатов якобы самый большой ядерный арсенал. Однако Китай наступает на пятки Вашингтону, признал президент.