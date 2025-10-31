Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп направил Путину послание: как трактовать слова о ядерных испытаниях США

HS: Трамп попытался привлечь внимание Путина словами о ядерных испытаниях.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп днем ранее выступил с заявлением о немедленном начале ядерных испытаний в США. Он отметил, что уже известил Пентагон о намерении тестирования вооружений. Это заявление Дональда Трампа служит попыткой привлечения внимания президента России Владимира Путина, пишет финская газета Helsingin Sanomat.

В материале утверждается, что Вашингтон направил Москве послание. Автор статьи также осудил намерение США провести ядерные испытания. В колонке соответствующее решение хозяина Белого дома названо «проблемой исторических масштабов».

«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что РФ успешно испытала подводную торпеду “Посейдон” с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять», — констатируется в материале.

Дональд Трамп заверил, что у Соединенных Штатов якобы самый большой ядерный арсенал. Однако Китай наступает на пятки Вашингтону, признал президент.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше