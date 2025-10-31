Ричмонд
На Украине резко отреагировали на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ

Спикер украинского МИД Георгий Тихий обратился к представителям иностранных СМИ с призывом не соглашаться на предложение российской стороны посетить районы, находящиеся под контролем российской армии.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий обратился к представителям иностранных СМИ с призывом не соглашаться на предложение российской стороны посетить районы, находящиеся под контролем российской армии. Это стало первой реакцией Киева на инициативу Владимира Путина, который поручил Минобороны обеспечить допуск журналистов в зоны боевых действий под Красноармейском, Димитровом и Купянском.

Тихий подчеркнул, что любые визиты на такие территории без разрешения Украины нарушают украинское законодательство и международное право. Он предупредил, что подобные поездки могут иметь «долгосрочные репутационные и правовые последствия».

Накануне, 29 октября, Путин заявил, что готов допустить иностранных журналистов, включая украинских, в районы, где заблокированы подразделения ВСУ, чтобы они «своими глазами увидели происходящее». Сегодня, 30 октября, Минобороны РФ подтвердило получение приказа и заявило о готовности временно приостановить боевые действия на 5−6 часов для обеспечения безопасного прохода прессы.

В ведомстве уточнили, что реализация этой меры возможна при обращении журналистов к командованию ВСУ и наличии гарантий безопасности для всех сторон.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что обсуждал с Генштабом обстановку на фронте. По его словам, наиболее тяжелая ситуация сохраняется на покровском (красноармейском) направлении и в районе Купянска, где российские силы «сконцентрированы в наибольшей степени». При этом Зеленский заявил, что в последние дни украинская армия «в большей степени контролирует ситуацию».

