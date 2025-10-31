На Украине резко отреагировали на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что обсуждал с Генштабом обстановку на фронте. По его словам, наиболее тяжелая ситуация сохраняется на покровском (красноармейском) направлении и в районе Купянска, где российские силы «сконцентрированы в наибольшей степени». При этом Зеленский заявил, что в последние дни украинская армия «в большей степени контролирует ситуацию».