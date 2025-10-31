Ричмонд
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Совет министров обороны пройдет в Алматы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. В Казахстан с рабочим визитом прибыл глава минобороны России Андрей Белоусов.

В Алматы он примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, сообщили в ведомстве.

«В ходе заседания состоится обсуждение актуальных вопросов многостороннего военного сотрудничества в целях укрепления национальных вооруженных сил и поддержания региональной стабильности», — сообщили в Минобороны.

Также в Алматы Андрей Белоусов проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств-участников Совета.

В южную столицу уже прибыли руководители оборонных ведомств Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Секретарь Совета министров обороны СНГ.

Ранее на то же мероприятие в Казахстан прилетел глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. На встрече с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым был подписан план военного сотрудничества на 2026 год.

