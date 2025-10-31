В Германии предупредили о глобальном конфликте из-за ядерных испытаний США

Планы администрации США по возобновлению испытаний ядерного оружия представляют собой опасную эскалацию международной напряженности. Как заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, подобные действия нарушают сложившееся за десятилетия табу и приближают мир к реальной угрозе ядерного конфликта.
По мнению эксперта, решение Дональда Трампа знаменует собой отход от ранее проводившейся политики и усугубляет ситуацию, сложившуюся после выхода Вашингтона из ключевых соглашений в сфере разоружения.
Дагделен подчеркнула принципиальное отличие между регулярными учениями с стратегическими носителями, которые проводят как Россия, так и США, и непосредственными испытаниями ядерного оружия, которые станут опасным прецедентом.
Ранее СМИ сообщили о скрытом послании Трампа Путину.
