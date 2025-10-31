Депутаты Думы города Владивостока согласовали создание штрафстоянок и наделили АТУ полномочиями распоряжения бюджетом

Одно из решений, которые приняли депутаты Думы города Владивостока в ходе заседания, — административно-территориальным управлениям предоставили полномочия распоряжения бюджетными средствами.
«Мы заинтересованы, чтобы право распоряжения средствами имели те административно-территориальные управления, которые к этому готовы. Такое право у АТУ островных территорий, Трудового и Фрунзенского района Владивостока. Это позволит оперативно управлять финансами на начальном этапе, и в дальнейшем наращивать свою грамотно выстроенную финансовую политику в административно-территориальном управлении на другие полномочия, которые будут передаваться АТУ», — отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.
Еще одно решение Думы города — изменение условий приватизации объектов в городе Владивостоке. В списке этих объектов появились новые.
«Важно, чтобы имущество, которое использует город, приносило пользу Владивостоку. Это будет полезно для наших субъектов малого и среднего предпринимательства, и после определенных условий, поэтапного периода аренды, они имеют право выкупить помещение», — объяснил Андрей Брик.
В городе, благодаря решению депутатов, появятся новые штрафстоянки. Их создают по обращению МВД: для хранения машин, арестованных в рамках расследования уголовного дела. А также город наделили полномочиями использовать блокираторы колес в случаях, когда на автомобиле, оставленном на платной муниципальной парковке, отсутствуют номерные знаки или скрыты так, что сделать их видимыми без повреждения транспортного средства невозможно.
«Мы определили места под штрафстоянки, и далее — неправильно припаркованные машины без номерных знаков или при других условиях, которые не позволяют идентифицировать владельца, эвакуировать с городских улиц. Сегодня у города уже такое право есть», — подчеркнул председатель Думы города Владивостока.
Депутаты также согласовали повышение штрафов за незаконную торговлю на городских улицах. Предлагается нижнюю границу административных штрафов за правонарушение для физических лиц установить от 500 (пятисот) рублей до 5000 (пяти) тысяч рублей, для должностных лиц — от 10000 (десяти) тысяч до 15000 (пятнадцати) тысяч рублей, для юридических лиц — от 50000 (пятидесяти) тысяч рублей до 100000 (ста) тысяч рублей, что соответствует требованиям статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Те, кто желает торговать, должны работать только на основании договора и в тех местах, которые определены схемой размещения этих объектов по городу Владивостоку.
«Будем упорядочивать торговлю, объяснять предпринимателям, что у них есть право обратиться в администрацию на законном основании, получить разрешение на торговлю в предназначенных для этого местах», — обозначил Андрей Брик.
Также решением Думы возбуждено ходатайство о награждении многодетных семей медалью ордена «Родительская слава», приняты решения об утверждении перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда города для коммерческого использования, о досрочном сложении полномочий депутата Думы города в связи с его переездом в другой регион страны.
В том числе депутаты Думы города Владивостока приняли корректировку бюджета на текущий год.