Депутаты Думы города Владивостока согласовали создание штрафстоянок и наделили АТУ полномочиями распоряжения бюджетом

Депутаты также согласовали повышение штрафов за незаконную торговлю на городских улицах. Предлагается нижнюю границу административных штрафов за правонарушение для физических лиц установить от 500 (пятисот) рублей до 5000 (пяти) тысяч рублей, для должностных лиц — от 10000 (десяти) тысяч до 15000 (пятнадцати) тысяч рублей, для юридических лиц — от 50000 (пятидесяти) тысяч рублей до 100000 (ста) тысяч рублей, что соответствует требованиям статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.