До боли: эксперт по жестам раскрыл смысл фирменных рукопожатий Трампа

«Рукопожатия Трампа — это игра на публику. Он хотел показать, что у него с Китаем все хорошо, что он сначала пугал их пошлинами, а потом заключил сделку. Это стиль Трампа — сначала много кричать, угрожать, а потом заключать сделки. Этот жест — это работа на публику», — сказал Анищенко.