До боли: эксперт по жестам раскрыл смысл фирменных рукопожатий Трампа

В мире большой политики каждый жест находится под пристальным вниманием. Но немногие из них вызывают такой интерес и становятся таким же узнаваемым «фирменным знаком», как рукопожатие Дональда Трампа. В октябре 2025 года он снова оказался одним из самых обсуждаемых после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином, руку которого он жал целых 25 секунд.
Стиль рукопожатий Дональда Трампа стал одной из его «визитных карточек» и часто интерпретировался как демонстрация силы, доминирования и контроля. Журналисты и эксперты по языку тела дали этому феномену названия «Trump tug» («Трамповская тяга») или «dominance handshake» («доминирующее рукопожатие»).
Рукопожатие с Синдзо Абэ в 2017 году.
Это, пожалуй, самое известное «трамповское» рукопожатие. Встречая премьер-министра Японии, Трамп крепко схватил его за руку и не отпускал около 19 секунд. При этом он несколько раз резко потянул руку Абэ на себя, заставляя того потерять равновесие и неуклюже развернуться. Абэ улыбался, но выглядел крайне некомфортно.
Соцсети и журналисты обратили внимание на выражение лица Абэ после того, как их рукопожатие закончилось. Он закатил глаза и явно с облегчением выдохнул.
Попытки выкрутить руки Макрону.
На саммите НАТО 25 мая 2017 года Трамп и Макрон пожимали друг другу руки так, что журналисты заметили, как костяшки пальцев Макрона побелели, а Трамп, «казалось, больно выкрутил руку Макрону».
Победителем из этой «битвы» вышел французский лидер. Судя по фотографиям, Трамп сдался и расслабил руку первым, писал Reuters.
Позже Макрон назвал это рукопожатие «моментом истины», который означал, что стороны не пойдут на уступки. По словам французского лидера, таким образом он хотел продемонстрировать Трампу, что Франция будет занимать жёсткую позицию.
Спустя два месяца, в июле 2017 года телеканал CNN опубликовал видео, на котором Дональд Трамп долго пожимает руку Эммануэлю Макрону перед отъездом президента США из Франции. Телеканал запустил секундомер и выяснил, что рукопожатие Трампа и Макрона длилось 29 секунд — это рекорд американского лидера. Трамп держал руку Макрона очень крепко: французский президент даже покачнулся.
Рукопожатие с Джастином Трюдо.
Трамп 13 февраля 2017 года во время встречи с премьер-министром Канады Трюдо схватил его за руку для рукопожатия, но одновременно своей левой рукой жестко похлопал его по плечу, как бы «пригвоздив» его на месте. Трюдо, одетый в пиджак с широкими лацканами, отшатнулся.
Фотография с Трюдо стала мемом.
Битва взглядов" с Ангелой Меркель.
Во время фотосессии в Белом доме 17 марта 2017 года Трамп предложил Меркель рукопожатие. Она, по-видимому, не расслышала его или проигнорировала. После короткой паузы Трамп спросил: «Хотите пожать мне руку?» — на что Меркель кивнула, и состоялось короткое, но неловкое рукопожатие.
Однако главным моментом стала не сама рука, а их взгляды — они сидели молча, скрестив руки, и не смотрели друг на друга. Отсутствие зрительного контакта и неловкая пауза перед рукопожатием говорили о глубоких разногласиях и личной неприязни гораздо красноречивее любого слова.
Рукопожатия Трампа в 2025 году снова стали мемом.
В октябре 2025 года рукопожатие президента США Дональда Трампа и Макрона на саммите в Египте вновь стало мемом. В сети завирусилось видео, на котором Трамп жмёт руку Макрону в течение 26 секунд. Эксперт Никола Хиклинг прочел по губам, что Трамп тогда спросил у Макрона, зачем ему причинили боль.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru прокомментировал видео с продолжительным рукопожатием президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона на саммите в Египте.
Эксперт обратил внимание на самодовольную улыбку Макрона во время рукопожатия, что, по его мнению, указывало на то, что французский лидер сделал какую-то пакость.
«В то же время здесь очень заметна сильная ярость у Трампа. Особенно на моменте, где он отводит взгляд от Макрона. У Трампа челюсть вперед выдвигается, губы поджимаются, брови двигаются. Он сильно контролировал свою ярость, у него отвращение ко всему», — отметил Анищенко.
Спустя две недели журналисты вновь обратили внимание на долгое рукопожатие Трампа. Американский лидер держал руку председателя КНР Си Цзиньпина 25 секунд. Китайский лидер в это время в основном молчал.
По мнению Анищенко, это рукопожатие было игрой американского лидера на публику.
«Рукопожатия Трампа — это игра на публику. Он хотел показать, что у него с Китаем все хорошо, что он сначала пугал их пошлинами, а потом заключил сделку. Это стиль Трампа — сначала много кричать, угрожать, а потом заключать сделки. Этот жест — это работа на публику», — сказал Анищенко.
В целом Трамп вел себя крайне сдержанно на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что ему совсем несвойственно.
Трамп ненавидел жать руки.
Ирония ситуации заключается в том, что сам Дональд Трамп долгое время открыто негативно высказывался о самой традиции рукопожатий. Его отвращение к этому ритуалу задокументировано в его же книге «Искусство возвращения», выпущенной еще в 1997 году. Тогда будущий президент был категоричен: «Одно из проклятий американского общества — простой акт рукопожатия. И чем успешнее и знаменитее кто-то становится, тем ужаснее, по видимости, становится эта традиция».
Основной причиной такой позиции была не психология, а гигиена. Себя же Трамп называл «помешанным на чистых руках». Его опасения, с точки зрения эпидемиологии, были вполне обоснованны — через рукопожатие действительно передается огромное количество бактерий и вирусов. В своих интервью он не раз сокрушался о необходимости пожимать руки множеству людей, считая это неприятной и негигиеничной обязанностью.
Позже Трампу пришлось пересмотреть свое отношение к рукопожатиям. По мнению политолога-американиста Константина Блохина, теперь этим жестом Трамп пытается показать свое доминирование.
«Трамп любит при рукопожатии руку немного в свою сторону выводить. У него эти жесты всегда идентичные. Он показывает, что он доминирует, загибами рук в свою сторону пытается это демонстрировать», — отметил Блохин.
Рукопожатия Дональда Трампа стали не просто бытовым элементом общения, а мощным политическим и медийным инструментом, который анализируют психологи, политологи и журналисты по всему миру. Они служат наглядной иллюстрацией его подхода к ведению переговоров и построению отношений на мировой арене.