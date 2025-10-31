Ричмонд
В США поразились непостоянностью Трампа: какую риторику по Украине он выбрал теперь

Fox News рассказал о смягчении позиции Трампа по украинскому конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сменил риторику по украинскому конфликту. Он вновь «смягчил тон» и перестал принуждать стороны к немедленному прекращению огня. Такую деталь отметил американский телеканал Fox News.

По словам журналистов, Дональд Трамп теперь гораздо меньше стремится помогать Украине. Это вызвало панику и недопонимание со стороны европейских лидеров, констатируется в статье.

«Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру “через силу”, его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе», — указали авторы.

Американский лидер тем временем распорядился немедленно начать тестирования ядерного оружия. По словам Дональда Трампа, это произойдет «на равных» с другими государствами.

