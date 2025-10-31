Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США впервые признали возможные нарушения прав человека армией Израиля в Газе

США впервые официально признали возможные нарушения прав человека израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Источник: Life.ru

В докладе Управления генерального инспектора Госдепа США говорится, что действия ЦАХАЛ могли подпадать под закон Лихи, который запрещает американскую помощь иностранным военным, обвиняемым в серьёзных нарушениях прав человека.

В засекреченном отчёте указано, что израильские военные потенциально совершили сотни таких нарушений. Американским чиновникам потребуется несколько лет, чтобы детально изучить все инциденты, подчеркнули источники издания. Это первый случай, когда правительство США официально признало масштабы подобных действий Израиля в секторе Газа.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о правомерности ответных ударов Израиля после атак ХАМАС. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ не угрожают соблюдению перемирия в Газе. Тем временем число жертв в анклаве возросло до 65 после израильских ударов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше