В Сенате США раскрыли огромную стоимость каждого испытания ядерного оружия

Каждое испытание ядерного оружия может стоить США до 150 миллионов долларов, заявила сенатор Мэйзи Хироно. Об этом она сказала в ходе слушаний с участием вице-адмирала Ричарда Коррела, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы Стратегического командования вооружённых сил.