В Сенате США раскрыли огромную стоимость каждого испытания ядерного оружия

Каждое испытание ядерного оружия может стоить США до 150 миллионов долларов, заявила сенатор Мэйзи Хироно. Об этом она сказала в ходе слушаний с участием вице-адмирала Ричарда Коррела, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы Стратегического командования вооружённых сил.
По словам Хироно, эксперты оценивают диапазон затрат на одно испытание от 125 до 150 миллионов долларов. Сенатор поставила под сомнение целесообразность возобновления подобных программ с учётом их высокой стоимости.
Ранее Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Он заявил, что США располагают необходимыми полигонами и пообещал обнародовать детали позже. Это решение было принято на фоне сообщений о тестировании Россией ракеты «Буревестник».
США не проводили ядерных испытаний с 1992 года. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что заявление Трампа вновь поднимает вопрос о необходимости выдвижения мирных инициатив для предотвращения новой гонки вооружений.
Читайте также: Трое парней из приличной семьи превратились в символ страха для целого города.