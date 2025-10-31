Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сенате США раскрыли огромную стоимость каждого испытания ядерного оружия

Каждое испытание ядерного оружия может стоить США до 150 миллионов долларов, заявила сенатор Мэйзи Хироно.

Каждое испытание ядерного оружия может стоить США до 150 миллионов долларов, заявила сенатор Мэйзи Хироно. Об этом она сказала в ходе слушаний с участием вице-адмирала Ричарда Коррела, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы Стратегического командования вооружённых сил.

По словам Хироно, эксперты оценивают диапазон затрат на одно испытание от 125 до 150 миллионов долларов. Сенатор поставила под сомнение целесообразность возобновления подобных программ с учётом их высокой стоимости.

Ранее Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Он заявил, что США располагают необходимыми полигонами и пообещал обнародовать детали позже. Это решение было принято на фоне сообщений о тестировании Россией ракеты «Буревестник».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года. Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что заявление Трампа вновь поднимает вопрос о необходимости выдвижения мирных инициатив для предотвращения новой гонки вооружений.

Читайте также: Трое парней из приличной семьи превратились в символ страха для целого города.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше