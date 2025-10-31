Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп резко изменил позицию по Украине, вызвав панику в Европе

Президент США Дональд Трамп пересмотрел внешнеполитический курс в отношении Украины, что вызвало растущее беспокойство среди европейских союзников Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп пересмотрел внешнеполитический курс в отношении Украины, что вызвало растущее беспокойство среди европейских союзников Вашингтона. Согласно информации, распространенной телеканалом Fox News, за последние недели позиция американского лидера претерпела значительные изменения в сторону снижения поддержки Киева.

Как отмечает издание, недавние решения администрации Трампа, включающие вывод американской бригады из Румынии и отказ в поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, создают атмосферу неопределенности среди партнеров США по НАТО. Европейские лидеры испытывают затруднения в прогнозировании дальнейших шагов Белого дома в регионе.

Несмотря на заявления Трампа о стремлении к достижению мира «через силу», его практические действия и изменяющаяся риторика формируют противоречивую картину, оставляя союзников в недоумении относительно будущего направления американской политики в украинском конфликте.

Ранее в Германии предупредили о глобальном конфликте из-за ядерных испытаний США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше