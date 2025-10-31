Трамп резко изменил позицию по Украине, вызвав панику в Европе

Президент США Дональд Трамп пересмотрел внешнеполитический курс в отношении Украины, что вызвало растущее беспокойство среди европейских союзников Вашингтона. Согласно информации, распространенной телеканалом Fox News, за последние недели позиция американского лидера претерпела значительные изменения в сторону снижения поддержки Киева.
Как отмечает издание, недавние решения администрации Трампа, включающие вывод американской бригады из Румынии и отказ в поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, создают атмосферу неопределенности среди партнеров США по НАТО. Европейские лидеры испытывают затруднения в прогнозировании дальнейших шагов Белого дома в регионе.
Несмотря на заявления Трампа о стремлении к достижению мира «через силу», его практические действия и изменяющаяся риторика формируют противоречивую картину, оставляя союзников в недоумении относительно будущего направления американской политики в украинском конфликте.
