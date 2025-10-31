Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, подписав соглашение об экономическом партнерстве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС.
«Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития», — заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.