Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из Африки, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из африканских стран.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, подписав соглашение об экономическом партнерстве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС.

«Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития», — заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.

