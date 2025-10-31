Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане ликвидировали узбекскую организацию, чей лидер был выслан из России

В Кургане суд закрыл общественную организацию «Общество Дружбы Курган-Узбекистан». Она объединяла выходцев из среднеазиатской республики и была ликвидирована по требованию регионального управления Минюста. Источники URA.RU из числа бывших силовиков вспомнили, что учредитель общества вместе с братом должен был быть выслан из России по требованию органов внутренних дел Узбекистана.

В Кургане суд закрыл организацию узбекской диаспоры.

В Кургане суд закрыл общественную организацию «Общество Дружбы Курган-Узбекистан». Она объединяла выходцев из среднеазиатской республики и была ликвидирована по требованию регионального управления Минюста. Источники URA.RU из числа бывших силовиков вспомнили, что учредитель общества вместе с братом должен был быть выслан из России по требованию органов внутренних дел Узбекистана.

«Минюст вышел в курганский облсуд с требованием ликвидировать организацию узбекской диаспоры по ряду зафиксированных нарушений. Вдобавок ее учредитель Отабек Макулов должен быть выслан из России по запросу силовых структур Узбекистана. Суд иск удовлетворил», — рассказали источники.

Редакция обратилась за комментариями в областной суд. «Решением Курганского областного суда КРОО “Общество Дружбы Курган-Узбекистан” ликвидировано. Причиной стали грубые нарушения закона, допущенные обществом, которые не были устранены. Кроме того, в отношении учредителя — иностранного гражданина УМВД России по Курганской области ранее было принято решение об аннулировании вида на жительство в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе организации. Решение в законную силу пока не вступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд рассматривал дело братьев Макуловых, в отношении которых имелось постановление правоохранительных органов о высылке их по запросу силовиков Узбекистана. Иностранцы просили отменить решение, но суд им отказал. В отношении Макуловых на родине идет уголовное производство по обвинению в похищении людей и вымогательству.