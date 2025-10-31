В Кургане ликвидировали узбекскую организацию, чей лидер был выслан из России

Редакция обратилась за комментариями в областной суд. «Решением Курганского областного суда КРОО “Общество Дружбы Курган-Узбекистан” ликвидировано. Причиной стали грубые нарушения закона, допущенные обществом, которые не были устранены. Кроме того, в отношении учредителя — иностранного гражданина УМВД России по Курганской области ранее было принято решение об аннулировании вида на жительство в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе организации. Решение в законную силу пока не вступило.