В Кургане ликвидировали узбекскую организацию, чей лидер был выслан из России

В Кургане суд закрыл организацию узбекской диаспоры.
В Кургане суд закрыл общественную организацию «Общество Дружбы Курган-Узбекистан». Она объединяла выходцев из среднеазиатской республики и была ликвидирована по требованию регионального управления Минюста. Источники URA.RU из числа бывших силовиков вспомнили, что учредитель общества вместе с братом должен был быть выслан из России по требованию органов внутренних дел Узбекистана.
«Минюст вышел в курганский облсуд с требованием ликвидировать организацию узбекской диаспоры по ряду зафиксированных нарушений. Вдобавок ее учредитель Отабек Макулов должен быть выслан из России по запросу силовых структур Узбекистана. Суд иск удовлетворил», — рассказали источники.
Редакция обратилась за комментариями в областной суд. «Решением Курганского областного суда КРОО “Общество Дружбы Курган-Узбекистан” ликвидировано. Причиной стали грубые нарушения закона, допущенные обществом, которые не были устранены. Кроме того, в отношении учредителя — иностранного гражданина УМВД России по Курганской области ранее было принято решение об аннулировании вида на жительство в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе организации. Решение в законную силу пока не вступило.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд рассматривал дело братьев Макуловых, в отношении которых имелось постановление правоохранительных органов о высылке их по запросу силовиков Узбекистана. Иностранцы просили отменить решение, но суд им отказал. В отношении Макуловых на родине идет уголовное производство по обвинению в похищении людей и вымогательству.