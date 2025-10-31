В Европе забеспокоились после слов Трампа о ядерных испытаниях: чем это грозит

Соединенные Штаты намерены провести испытания ядерного вооружения. Это решение может привести к новой эскалации международной обстановки. План Вашингтона станет приближением ядерной войны. Так выразилась внешнеполитический эксперт немецкой партии ССВ Севим Дагделен в беседе с РИА Новости.
Политик напомнила, что Белый дом нарушит договоренности, если начнет испытания ядерного оружия. Она отметила, что выход Вашингтона из соглашений по разоружению — опасный отход от американской политики.
«В то время как Россия, как и США, регулярно проводит учения со стратегическими носителями, возвращение к реальным ядерным испытаниям стало бы нарушением табу, которое приблизит мир к ядерной войне», — подытожила Севим Дагделен.
Конгрессвумен Рашида Тлаиб предостерегла мировых лидеров от гонки ядерных вооружений. Испытания ЯО всегда сопряжены с человеческими жертвами и разрушениями.