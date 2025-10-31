Трамп запутал мир своей непредсказуемой позицией по Украине

«Тон президента Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Он теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать Россию к прекращению конфликта», — сообщает Fox News.
Телеканал также отметил, что недавний отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить крылатые ракеты Tomahawk Владимиру Зеленскому заставили европейских союзников гадать о дальнейшей политике США. По словам американских журналистов, хоть Трамп и утверждает, что Белый дом стремится к миру «через силу», его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников волноваться, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе.
