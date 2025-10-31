Ричмонд
Трамп запутал мир своей непредсказуемой позицией по Украине

Президент США Дональд Трамп вновь резко изменил позицию по Украине, вызвав тем самым тревогу у европейских союзников. Если раньше он заявлял о «строгой поддержке» Киева, то последние действия американского лидера показали заметное смягчение его риторики.

Источник: Life.ru

«Тон президента Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Он теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать Россию к прекращению конфликта», — сообщает Fox News.

Телеканал также отметил, что недавний отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить крылатые ракеты Tomahawk Владимиру Зеленскому заставили европейских союзников гадать о дальнейшей политике США. По словам американских журналистов, хоть Трамп и утверждает, что Белый дом стремится к миру «через силу», его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников волноваться, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп мог послать скрытый сигнал Владимиру Путину после слов о «Посейдоне». Заявление президента США о ядерных испытаниях направлено на демонстрацию готовности США к симметричным действиям.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

