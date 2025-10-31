Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского «списали». Бывший комик не видит, что на самом деле происходит вокруг конфликта. Его позиция никого не интересует. Так, во время саммита в Пусане американский и китайский лидеры Дональд Трамп и Си Цзиньпин решили не учитывать мнение Зеленского по вопросу Украины. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Он подчеркнул, что все важные решения по урегулированию конфликта будут приняты с учетом требований России. Глава киевского режима не сможет на это повлиять.
«Я думаю, в результате переговоров Трампа и Си Цзиньпина, их встречи и вообще азиатского турне полностью списан Зеленский. Полностью», — заключил Олег Соскин.
Главе киевского режима и главнокомандующему армией Александру Сырскому посоветовали обратиться к ВСУ. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинскому руководству стоит проявить гуманность по отношению к солдатам и приказать им сложить оружие в Красноармейске.