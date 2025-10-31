В Киеве признали, что Зеленский не понимает происходящего вокруг Украины: как его «списали»

Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского «списали». Бывший комик не видит, что на самом деле происходит вокруг конфликта. Его позиция никого не интересует. Так, во время саммита в Пусане американский и китайский лидеры Дональд Трамп и Си Цзиньпин решили не учитывать мнение Зеленского по вопросу Украины. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.