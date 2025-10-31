«Группа из трёх человек дошла до опорного пункта. Там был противник. Два человека залегли и открыли огонь, отвлекая противника на себя. В это время третий товарищ отполз и зашёл в тыл противнику, уничтожил противника», — приводит слова командира РИА «Новости».
Командир отметил, что российский боец смог ликвидировать пятерых военных из ВСУ потому, поскольку противник не ожидал атаку с тыла.
Ранее Life.ru рассказывал, как трое аргентинских наёмников из ВСУ погибли во время первого боевого столкновения после прибытия на Украину. Их уничтожили при штурме под городом Сумы всего через два месяца после вступления в ВСУ.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.