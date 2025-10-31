Российский боец в одиночку уничтожил пять ВСУшников на Запорожском направлении

«Группа из трёх человек дошла до опорного пункта. Там был противник. Два человека залегли и открыли огонь, отвлекая противника на себя. В это время третий товарищ отполз и зашёл в тыл противнику, уничтожил противника», — приводит слова командира РИА «Новости».