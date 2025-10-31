В США раскрыли причины невозможности проведения ядерных испытаний

Как отмечает издание, специалисты с практическим опытом проведения подземных испытаний, последние из которых состоялись в сентябре 1992 года, практически ушли из профессии. Пол Дикман, ранее участвовавший в нескольких испытательных программах, подчеркивает, что современные кадры не обладают необходимыми практическими навыками, приобретенными в полевых условиях.