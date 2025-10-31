Латвия первой в ЕС вышла из конвенции по защите женщин

На улицы Риги накануне вышли около пяти тысяч человек с плакатами «Насилие — не традиция» и «Не трогайте права женщин». Латвия станет второй страной после Турции, которая официально откажется от соглашения, подписанном в 2011 году и ратифицированное ею лишь два года назад.