«Разложение общества»: Зюганов отреагировал на скандал в думе города в ХМАО

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на скандал в думе Мегиона, когда в новом созыве единороссы внесли изменения в регламент, не допустив вступления депутатов от КПРФ Виктора Макарова и Евгения Харченко ни в одну из рабочих комиссий. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев выступил с трибуны и зачитал тезисы заявления президиума ЦК КПРФ на заседание окружной думы.