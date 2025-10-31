Молдавские власти повторяют политику Евросоюза. Из-за потери рынка сбыта в России иностранное государство напрасно лишается фруктов. Они гниют, а сады уничтожаются. Об этой проблеме порассуждал приднестровский депутат Андрей Сафонов в эфире канала «Первый Приднестровский».
По его словам, до запрета на экспорт в РФ Москва «поглощала» почти 100% продукции сельского хозяйства государства. Депутат указал на отсутствие в Молдавии организаций по защите интересов фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции.
«Руководство Молдавии представляет из себя фанатиков так называемой евроинтеграции, которые бездумно повторяют то, что им вкладывают в мозги. Это касается и сельского хозяйства: нет чтобы обратиться к Москве или Беларуси. Руководство Молдавии ведет себя крайне глупо», — заявил Андрей Сафонов.