В Приднестровье заявили о гниении фруктов в Молдавии из-за потери рынка сбыта в РФ

«Руководство Молдавии представляет из себя фанатиков так называемой евроинтеграции, которые бездумно повторяют то, что им вкладывают в мозги. Это касается и сельского хозяйства: нет чтобы обратиться к Москве или Беларуси. Руководство Молдавии ведет себя крайне глупо», — заявил Андрей Сафонов.