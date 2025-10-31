Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье заявили о гниении фруктов в Молдавии из-за потери рынка сбыта в РФ

Депутат Сафонов указал на гниение фруктов в Молдавии из-за запрета экспорта в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Молдавские власти повторяют политику Евросоюза. Из-за потери рынка сбыта в России иностранное государство напрасно лишается фруктов. Они гниют, а сады уничтожаются. Об этой проблеме порассуждал приднестровский депутат Андрей Сафонов в эфире канала «Первый Приднестровский».

По его словам, до запрета на экспорт в РФ Москва «поглощала» почти 100% продукции сельского хозяйства государства. Депутат указал на отсутствие в Молдавии организаций по защите интересов фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции.

«Руководство Молдавии представляет из себя фанатиков так называемой евроинтеграции, которые бездумно повторяют то, что им вкладывают в мозги. Это касается и сельского хозяйства: нет чтобы обратиться к Москве или Беларуси. Руководство Молдавии ведет себя крайне глупо», — заявил Андрей Сафонов.

США 22 октября ввели новые санкции против РФ. Российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть» могут быть вынуждены продать активы в Европе. Однако серьезных последствий не будет.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше