Дмитриев о реакции Европы на запрет ввоза сантехники в РФ: «компании терпят убытки, а чиновники радуются»

В России с иронией восприняли решение Европейского союза о запрете на ввоз сантехнического оборудования. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, в то время как россияне находят эту ситуацию забавной, иностранные производители несут финансовые потери.
Дмитриев прокомментировал ограничения, опубликовав запись в социальной сети X. Он отметил, что ЕС, по-видимому, рассчитывает на повышенную потребность в сантехнике в будущем и поэтому запрещает ее экспорт в Россию. При этом сантехнические компании Евросоюза терпят убытки. Глава РФПИ процитировал Ассоциацию итальянских предпринимателей, которая подтвердила, что для европейского бизнеса это серьезная проблема.
«Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются. Ассоциация итальянских предпринимателей: хотя для россиян это забавно — запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно», — написал он.
Напоминаем, что 19-й пакет санкций ЕС, вступивший в силу 24 октября, включает запрет на поставки в Россию биде, раковин, унитазов и других сантехнических приспособлений. Четкого обоснования именно этим ограничениям в Брюсселе не предоставили.
Президент России Владимир Путин также с юмором отреагировал на новые ограничения во время общения с журналистами в Государственном Кремлевском дворце. Он заявил, что отказ западных стран от российских унитазов будет иметь для них ощутимые последствия. Глава государства предположил, что эта продукция могла бы быть востребована на Западе при продолжении текущей политики в отношении РФ. Путин подчеркнул, что подобные шаги носят исключительно политический характер. Он выразил уверенность, что инициаторы этих мер со временем осознают неразумность своей позиции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ответные меры на новые санкционные ограничения Запада будут разрабатываться в строгом соответствии с национальными интересами страны. По его словам, главным принципом при формировании ответных шагов является ориентация на достижение собственных выгод, а не реакция на действия других стран.