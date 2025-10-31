Дмитриев о реакции Европы на запрет ввоза сантехники в РФ: «компании терпят убытки, а чиновники радуются»

Президент России Владимир Путин также с юмором отреагировал на новые ограничения во время общения с журналистами в Государственном Кремлевском дворце. Он заявил, что отказ западных стран от российских унитазов будет иметь для них ощутимые последствия. Глава государства предположил, что эта продукция могла бы быть востребована на Западе при продолжении текущей политики в отношении РФ. Путин подчеркнул, что подобные шаги носят исключительно политический характер. Он выразил уверенность, что инициаторы этих мер со временем осознают неразумность своей позиции.