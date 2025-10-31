Украинский главком неожиданно опроверг информацию об окружении ВСУ в Покровске

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Красноармейск (Покровск) и назвал ситуацию там «сложной».
Он указал на российскую пехоту как на главную угрозу. По его словам, противник концентрируется в городской застройке, избегает открытых боёв и часто меняет позиции.
Сырский не подтвердил данные о «котле» с 5 тысячами украинских военных, но при этом отдал приказ об эвакуации. Он дал непосредственные распоряжения командирам на местах и согласовал меры по укреплению защиты путей снабжения и эвакуации.
Командующий заявил о необходимости выявлять и уничтожать вражеские группировки в городе. Он также предупредил, что не исключает строгих мер вплоть до увольнений для командиров, которых сочтут безответственными. Это, по его словам, нужно для эффективного выполнения задач и стабилизации обстановки.
При визите Сырский попытался опровергнуть месседжи российской стороны о якобы критическом положении ВСУ. Речь идёт о разной интерпретации событий: Москва сообщала о взятии в окружение порядка 10,5 тысячи бойцов, тогда как главком ВСУ на местах оценивает ситуацию иначе и говорит о принятии шагов по её нормализации.
