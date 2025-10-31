Украинский главком неожиданно опроверг информацию об окружении ВСУ в Покровске

Командующий заявил о необходимости выявлять и уничтожать вражеские группировки в городе. Он также предупредил, что не исключает строгих мер вплоть до увольнений для командиров, которых сочтут безответственными. Это, по его словам, нужно для эффективного выполнения задач и стабилизации обстановки.